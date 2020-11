Sérgio Godinho lança, no próximo dia 20, "Ao Vivo no São Luiz", um disco gravado naquele teatro de Lisboa, em 2018.

"Há espetáculos de que continuamos a falar muito tempo depois, houve uma chispa. Não se apagou", escreve Sérgio Godinho em comunicado.

Além da sua banda, Os Assessores, Sérgio Godinho fez-se acompanhar, nesta série de concertos em Lisboa, há dois anos, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Cesário Costa. Os arranjos ficaram a cargo de Filipe Raposo.

“Nunca, até agora, fiz um concerto com uma orquestra sinfónica, e isso, mais do que uma lacuna no currículo, era uma lacuna no prazer”, afirma o músico, que se encontra a celebrar 50 aos de carreira.



Veja aqui o alinhamento de "Ao Vivo no São Luiz":

“Noite E Dia” “Grão Da Mesma Mó” “O Velho Samurai” “Bomba-Relógio” “Dias Úteis” “A Deusa Do Amor” “Endechas a Bárbara Escrava” “Fotos Do Fogo” “Mariana Pais, 21 Anos” “Lisboa Que Amanhece” “Tipo Contrafacção” “Com Um Brilhozinho Nos Olhos” “Só Neste País” “A Noite Passada” “O Primeiro Dia”

