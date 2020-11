Realizou-se este domingo a cerimónia de 2020 dos MTV Europe Music Awards, com os BTS a apresentarem-se como os grandes vencedores da noite.

A banda sul-coreana venceu quatro prémios, incluindo o de Melhor Grupo, numa cerimónia que se realizou em formato virtual devido à pandemia da Covid-19. Lady Gaga, DJ Khaled e Cardi B foram outros dos vencedores.

O evento, conduzido pelas Little Mix, contou ainda com as performances de artistas como Alicia Keys ou David Guetta. O prémio de Melhor Artista Português, votado pelos fãs, foi para o cantor Fernando Daniel, que assim replica a vitória de 2019.

Conheça aqui todos os vencedores dos MTV Europe Music Awards 2020:

Melhor Vídeo

DJ Khaled feat. Drake - 'POPSTAR' (c/ Justin Bieber)

Melhor Artista

Lady Gaga

Melhor Canção

BTS – 'Dynamite'

Melhor Colaboração

Karol G – 'Tusa' feat. Nicki Minaj

Melhor Artista Pop

Little Mix

Melhor Grupo

BTS

Melhor Artista Novo

Doja Cat

Maiores Fãs

BTS

Melhor Artista - Música Latina

Karol G

Melhor Artista - Rock

Coldplay

Melhor Artista - Hip-Hop

Cardi B

Melhor Artista - Música Eletrónica

David Guetta

Melhor Artista - Música Alternativa

Hayley Williams

Vídeo Pelo Bem

H.E.R. – 'I Can’t Breathe'

Melhor Artista Push

YUNGBLUD

Melhor Concerto Virtual

BTS BANG BANG CON – The Live

Melhor Artista Português

Fernando Daniel