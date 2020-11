Paul McCartney lançou uma versão restaurada da curta metragem infantil "Rupert and the Frog Song", realizada por Geoff Dumbar em 1984, que contava com um tema inesquecível que marcou a infância de muitas crianças daquela década: 'We All Stand Together'.

O videoclip da canção era, de resto, um excerto do filme animado, agora revisitado em qualidade 4K.

Veja aqui o vídeo, antecedido por uma pequena introdução do realizador. A 'canção dos sapos' começa aos 7 minutos: