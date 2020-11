Jimmy Fallon interpretou uma versão cómica de 'Friday I'm In Love', clássico dos Cure, para celebrar o fim da indecisão em torno das eleições norte-americanas, que deram a vitória a Joe Biden.

Agora 'Friday, I Think It's Done' ("Sexta, acho que já está"), esta versão resume bem aquilo que foi uma semana de nervos para os norte-americanos - bem como para o resto do mundo.

Veja aqui: