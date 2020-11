O concerto dos The 1975 em Portugal foi cancelado. A banda britânica deveria atuar na Altice Arena, a 6 de março de 2021, mas o espetáculo fica sem efeito, comunica a Everything Is New, informando que o reembolso dos bilhetes poderá ser solicitado a partir desta quinta-feira no local ou website de compra.

Tal deve-se ao cancelamento integral da digressão europeia de fevereiro e março do grupo britânico. "Como sempre, a segurança dos fãs e das equipas que trabalham nos espetáculos tem de ser a nossa prioridade. Estivemos a analisar de perto a situação e tornou-se evidente que os concertos não podem acontecer em segurança", comunicou o grupo de Matty Healy.

Este concerto já tinha sido reagendado duas vezes: em dezembro de 2019, o grupo informou que o espetáculo inicialmente agendado para março de 2020 na Altice Arena passaria para outubro. Por sua vez, a situação pandémica adiou o recalendarizado espetáculo de outubro para março do ano que vem, o que - sabe-se agora - também resulta infrutífero.