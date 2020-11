Uma das artistas musicais mais seguidas no Instagram, Blaya Rodrigues publicou esta segunda-feira uma reflexão sobre a dualidade que encontra nas publicações nesta rede social entre "realidade" e "verdade". "O Instagram passou de uma plataforma onde 'postávamos' os momentos para uma plataforma onde criamos momentos", afirma, apontando uma característica de 'fabricação' a artistas e influencers nesta rede sociais, mas incluindo-se também nessa dinâmica de distorção da realidade.

"Ao criar momentos propositadamente para o Instagram distorcemos um bocadinho a nossa realidade. E ao distorcermos a nossa realidade deixamos de ser reais? Ou verdadeiros?", questiona, para de imediato encontrar uma resposta: "deixamos de ser verdadeiros com a nossa pessoa".

Exemplifica: "A minha realidade é estar sempre feliz, a dançar e a motivar os outros mas a verdade é que essa [pessoa] não sou eu 24 horas por dia, 7 dias da semana. Logo, não estou a ser verdadeira". "É impossível estarmos bem em todos os segundos, tanto no [plano] emocional como físico", declara taxativamente, considerando que as pessoas "gostam" dessa realidade 'distorcida', "e não da verdade". "As pessoas estão tão iludidas com a realidade [distorcida ou fabricada] que depois ficam chocadas a verdade", remata.