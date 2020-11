Joe Biden é o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas, tornando-se o 46º Presidente dos Estados Unidos.

Nas redes sociais, houve várias reações de músicos portugueses aos resultados eleitorais do outro lado do Atlântico, registando-se vários testemunhos de esperança tanto em relação ao futuro presidente Joe Biden, como à sua vice Kamala Harris. Ficaram também guardadas para agora alguns gestos de despedida a Donald Trump, um presidente que esteve sempre do outro lado da barricada da generalidade da classe artística.

Veja os posts de nomes como Dino D'Santiago, Teresa Salgueiro, Agir, Rita Redshoes, Xinobi ou Gisela João: