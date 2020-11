Nick Mason esteve à conversa com o NME, revelando os seus gostos musicais particulares - e também "aquela" canção que já não suporta ouvir.

O ex-Pink Floyd apontou temas de artistas como Elvis Presley (salientando que o primeiro disco que comprou foi do também rock n' roller Bill Haley), Duane Eddy ou Bob Dylan, sem esquecer a sua antiga banda.

Confira aqui:

A primeira canção pela qual me apaixonei

Elvis Presley – ‘Blue Suede Shoes’

O primeiro álbum que comprei

Elvis Presley – ‘Elvis Presley’

O primeiro concerto que vi

Tommy Steele – Hackney Empire, 1957

A canção que redescobri durante o confinamento

Family – ‘Burlesque’

A canção que me transporta para os tempos de juventude

Duane Eddy – ‘Peter Gunn’

A canção que gostava de ter composto

Bob Dylan – ‘Blowin’ In The Wind’

A canção que não consigo tirar da cabeça

Pink Floyd – ‘Comfortably Numb’

A canção que já não consigo ouvir

Eagles – ‘Hotel California’

A canção que me faz querer dançar

Sly and the Family Stone – ‘I Want To Take You Higher’