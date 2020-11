Os Depeche Mode entraram para o Rock and Roll Hall of Fame. Numa cerimónia virtual, na noite de sábado, a banda inglesa foi apresentada por Charlize Theron e homenageada em depoimentos de nomes como Arcade Fire ou Coldplay, entre outros.

Numa transmissão do canal HBO, Dave Gahan, Andrew Fletcher e Martin Gore fizeram um discurso conjunto, agradecendo aos fãs e à família e refletindo sobre um percurso de 40 anos. "Enquanto crescemos, ouvir música ajudou-nos a sentirmo-nos normais, a fazer parte de qualquer coisa", afirmou Gahan. "É o efeito da música nas pessoas e penso que os Depeche Mode proporcionaram-no a muito gente. A música junta as pessoas e só Deus sabe como precisamos dela hoje, mais do que nunca".

Na classe de 2020 do Rock and Roll Hall of Fame foram também admitidos Notorious B.I.G., Nine Inch Nails, Whitney Houston, T. Rex e os Doobie Brothers.