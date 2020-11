No Posto Emissor desta semana, Paulo Gonzo recorda o seu percurso académico, que passou por uma escola profissional e por um curso de artes decorativas.

Numa altura em que se encontra a lançar a coletânea “Essencial” e antes de subir a palcos do Porto e Lisboa no evento Santa Casa Portugal ao Vivo (o que aconteceu sexta e sábado), o músico português partilhou:

“Por castigo, fui para uma escola industrial, um ano”, conta. Depois de uma praxe que incluiu “medir o pátio com paus de fósforos”, a voz de 'Jardins Proibidos' desistiu e foi para a Escola Artística António Arroio.

“[Tinha] uma cereja no topo do bolo: era a primeira escola mista. Havia dois cafés em frente: o Cábula e o Louvre. Nós tínhamos aulas práticas e púnhamos palitos nas fechaduras para irmos para o café, [onde ficávamos] duas horas a beber bagaço, logo de manhã, com as miúdas”.

