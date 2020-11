Os Foo Fighters anunciaram este sábado o seu décimo álbum, "Medicine at Midnight", e apresentaram o primeiro single do mesmo, 'Shame Shame'. Fizeram-no no programa televisivo "Saturday Nigt Live", onde também tocaram a nova canção ao vivo.

O álbum tem saída prevista para 5 de fevereiro de 2021, contando com produção de Greg Kurstin, que já tinha assegurado as mesmas funções no anterior, "Concrete and Gold".

Conhece-se também a capa do disco e o alinhamento:

01. Making a Fire

02. Shame Shame

03. Cloudspotter

04. Waiting on a War

05. Medicine at Midnight

06. No Son of Mine

07. Holding Poison

08. Chasing Birds

09. Love Dies Young

Ouça a versão original de 'Shame Shame' e o mesmo tema interpretado pela banda na televisão, na noite de sábado: