A canção mais antiga do mundo tem cerca de 3400 anos, tendo a sua pauta sido descoberta por arqueólogos franceses em Ugarit, antiga cidade síria.

A professora Anne Draffkorn Kilmer, curadora do Lowie Museum of Anthropology, em Berkeley, passou 15 anos a tentar decifrar esta pauta, chegando à conclusão de que formava "um hino de culto" a uma deusa antiga.

Kilmer trabalhou com dois colegas seus, Richard L. Crocker e Robert R. Brown, no sentido de gravar um registo sonoro da canção.

"Cruzámos o número de sílabas no texto da canção com o número de notas indicadas pelas notações musicais", explicou a professora, citada pela Far Out Magazine.

O músico e compositor Michael Levy criou, entretanto, uma nova versão do tema, adaptando-a para lira. Ouça ambas as gravações: