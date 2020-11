Os Nine Inch Nails foram homenageados na noite passada na cerimónia de introdução ao Rock & Roll Hall of Fame, este ano em formato virtual transmitido pelo canal HBO.

Após um discurso de apresentação de Iggy Pop, que afirmou que “ouvir NIN é como ouvir a verdade, e por isso fica-se mais perto de Deus”, Trent Reznor aceitou a homenagem em nome da banda, agradecendo a todos os seus colaboradores e terminando com uma palavra para os fãs: "Esta aventura está longe de estar terminada, por isso paremos de dar palmadinhas nas costas e mãos à obra. Espero ver-vos a todos, fisicamente, em breve".

Os Nine Inch Nails entraram na 'classe de 2020' do Rock & Roll Hall of Fame, que também laureou Notorious B.I.G., Depeche Mode, Whitney Houston, T. Rex e Doobie Brothers.