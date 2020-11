O rapper Tekashi 6ix9ine está a ser duramente criticado pela comunidade hip-hop, após ter reagido com escárnio à morte de King Von.

Recorde-se que King Von foi morto a tiro esta sexta-feira, após se ter envolvido em confrontos à saída de um clube noturno em Atlanta, no estado da Geórgia.

No Instagram, 6ix9ine comentou a notícia da morte de King Von com um emoji a "chorar a rir". O website Uproxx escreve que 6ix9ine "bateu no fundo".

A reação de 6ix9ine estará ligada à animosidade entre este e Lil Durk, colaborador e amigo de King Von, que teve início em 2018 quando o autor de 'Gummo' criticou os rappers de Chicago quando ainda estava a dar os primeiros passos na carreira.

Já este ano, Lil Durk alegou que o management de 6ix9ine procurou criar uma guerra falsa entre ambos para promover 6ix9ine, após a saída deste da prisão.

Os fãs já reagiram, de forma por vezes muito dura: "Este ano perdemos o King Von, o Pop Smoke, o Nipsey Hussle e tantos outros mas o 6ix9ine ainda por aí anda?", pode ler-se.