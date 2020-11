Morreu o rapper Dayvon Bennett, mais conhecido como King Von, aos 26 anos.

King Von faleceu esta sexta-feira, após ter sido baleado à porta de um clube noturno em Atlanta, na Geórgia.

De acordo com as autoridades locais, o rapper viu-se envolvido numa discussão entre dois grupos, que culminou numa troca de tiros.

No total, registaram-se seis vítimas, três delas mortais. King Von ainda foi transportado para um hospital, mas acabou por não sobreviver aos ferimentos.

King Von era um nome sonante do rap de Chicago, ajudando a formar a cena drill juntamente com o seu colaborador e amigo Lil Durk.

Este ano, o rapper lançou dois álbuns, "LeVon James" e "Welcome to O'Block'. Pelas redes sociais, sucedem-se as reações à sua morte, com Chance the Rapper a escrever "este ano foi duríssimo. Descansa em paz, King Von".