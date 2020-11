Angus Young deu uma entrevista à Total Guitar, na qual explicou que Axl Rose não se manteve como vocalista dos AC/DC porque esta ideia "nunca foi discutida".

Recorde-se que o líder dos Guns N' Roses foi o vocalista de serviço dos AC/DC na sua digressão de 2016, após a saída de Brian Johnson, devido a problemas de saúde.

"Ele foi muito generoso. Ajudou-nos a completar a digressão quando estávamos numa situação difícil", disse o guitarrista. "Ligou-nos, e mostrou-se disposto a ajudar desde que tal não interferisse com os seus próprios planos".

"Sinto-me grato por ele se ter voluntariado, e isso ajudou-nos a concluir a digressão, mas ele tem a vida dele".

À altura, Young e o seu sobrinho, Stevie, eram os únicos membros da banda que iniciaram o projeto "Rock or Bust" ainda em atividade, após a saída de Johnson, do baixista Cliff Williams e do baterista Phil Rudd.

"Numa situação dessas, vês-te em território desconhecido", contou. "Não sabíamos o que iria acontecer. Estás numa espécie de limbo. Mas só pensas em completar o que tens a fazer, e concentrares-te no que vier depois".