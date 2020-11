Confrontado com o choro incessante do seu filho bebé, um pai metaleiro encontrou a canção de embalar perfeita: 'Psychosocial', dos Slipknot.

Este pai, que responde pelo nickname Minh1905 no Reddit, partilhou um vídeo que mostra o seu filho a parar imediatamente com o choro assim que ouve os primeiros acordes do tema. Veja aqui: