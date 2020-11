Os System of a Down acabam de lançar dois temas novos, 'Protect the Land' e 'Genocidal Humanoidz'.

Estes dois temas, com forte carga política, constituem o primeiro lançamento dos System of a Down desde "Hypnotize", disco de 2006.

Os temas foram lançados pela banda para demonstrar o seu apoio ao povo arménio, país de onde os System of a Down são descendentes, e que se encontra envolvido numa guerra com o vizinho Azerbaijão.

"O tempo para fazê-lo é agora. Nós os quatro temos algo extremamente importante a dizer a uma só voz", anunciaram nas redes sociais. Ouça aqui os temas: