Paulo Gonzo, convidado do Posto Emissor desta semana, falou de forma bem-disposta sobre um dos seus grandes êxitos, 'Jardins Proibidos'.

Numa altura em que se encontra a lançar a coletânea “Essencial”, e a preparar concertos no Porto e em Lisboa no evento Santa Casa Portugal ao Vivo, o músico português partilhou:



“Há pessoas que me dizem: 'casei-me por sua causa', 'separei-me por causa de si'. 'Tenho dois filhos à sua custa'. 'Tive uma noite extraordinária com aquela música'. E eu respondo: 'nunca diga o meu nome no meio do ato'. Eu ajudo a repovoar o país! Acho que o Governo até me devia dar uma avença”, diz, entre muitos risos.

Pode ouvir a divertida resposta pelos 49 minutos do podcast Posto Emissor.