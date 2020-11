Morreu Ken Hensley, multi-instrumentista e co-fundador dos Uriah Heep. Tinha 75 anos.

A notícia foi dada pelo seu irmão, que partilhou um curto comunicado nas redes sociais onde afirma que Hensley morreu "de forma pacífica", esta quarta-feira, junto da sua esposa.

Acrescentando que o músico irá ser cremado durante uma cerimónia privada em Espanha, o mesmo irmão acrescenta que Ken Hensley "partiu, mas nunca será esquecido, e estará sempre nos nossos corações".

Já Mick Box, que fundou os Uriah Heep com Hensley, disse estar "chocado" com a morte do ex-colega. "Ele compôs algumas canções incríveis, durante o seu tempo na banda, que se manterão no coração das pessoas para sempre", escreveu.

Hensley foi o autor de canções como 'Easy Livin'' e 'Stealin'', e foi também o vocalista de 'Lady in Black':