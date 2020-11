Jimmy Page confirmou a morte de ex-mulher, Patricia Ecker, com quem esteve casado de 1986 a 1995.

O guitarrista dos Led Zeppelin publicou no Facebook uma mensagem de condolências, afirmando ter tido conhecimento com "grande tristeza" da "morte trágica" de Patricia, mãe do seu filho James, nascido em 1988. Patricia Ecker tinha 58 anos.

"Os meus pensamentos estão com a família nesta altura difícil”, acrescentou. "O meu filho James é um homem forte e inteligente e tem todo o meu amor”, escreveu também.

Ecker, natural do estado norte-americano do Louisiana, era manequim e empregada de mesa quando conheceu Jimmy Page em meados dos anos 80. Tinha 24 anos quando se casou com o músico dos Led Zeppelin, que na altura contava 42. Sabe-se que faleceu no mês de outubro, mas as causas de morte não foram reveladas.