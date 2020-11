A 6 de novembro de 1984 era publicado o primeiro número do jornal BLITZ. Fundado pelos jornalistas Manuel Falcão (primeiro diretor), Rui Monteiro e Cândida Teresa (diretora gráfica), e pelo profissional da indústria discográfica João Afonso, o novo semanário foi anunciado em cartazes colados nas paredes das principais artérias do país.

Nas 16 páginas do primeiro número podiam ler-se não só a entrevista exclusiva a Siouxsie Sioux mas também artigos sobre os R.E.M., Vitorino, Brigada Victor Jara ou Sade. Item cobiçado por colecionadores, foi reeditado com a revista BLITZ de abril de 2011. Pode folheá-lo aqui:

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

O BLITZ - jornal de "música moderna e cultura jovem", tal como definido no estatuto editorial publicado um ano após a sua fundação - foi editado, semanalmente, até 24 de abril de 2006. Em julho do mesmo ano passou a revista mensal, tendo publicado 137 edições, sob direção de Miguel Cadete. Em janeiro de 2018 passou a concentrar a suas operações maioritariamente no online, não deixando de pontuar os principais acontecimentos com edições especiais.