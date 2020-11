Surma mostrou a sua indignação com um comentário que leu online, de alguém que desvaloriza o cartaz de um festival por ser composto por artistas nacionais.

“20 euros para ver uns tugas?”, indigna-se o 'comentador', lembrando que esse evento (presumivelmente o Festival Para Gente Sentada, que acontece em Braga entre 17 e 19 de dezembro) já contou com nomes como Devendra Banhart, Sufjan Stevens ou Ed Harcourt.



“A falta de noção... Como é que é possível? As dificuldades que o setor da cultura está a sofrer, abrangendo equipas técnicas, teatros/venues, editoras, músicos, entre tantos outros, como é que ainda há comentários destes, numa situação tão atípica quanto esta”, lamenta Surma, que toca no Festival para Gente Sentada, no Theatro Circo, a 17 de dezembro. No mesmo dia atua Benjamim; a 18 de dezembro, há concertos de Jorge Palma e Ocenpsiea e a 19 do mesmo mês sobem ao palco Samuel Úria e a brasileira LaBaq.

Veja aqui o post de Surma.