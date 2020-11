Os Foo Fighters estarão prestes a anunciar o lançamento do seu 10º álbum de estúdio, de acordo com algumas pistas deixadas pela banda.

Fãs do grupo localizaram, em vários pontos, o logótipo dos Foo Fighters ao lado de um "X", ou "10" em numeração romana.

Um outro fã encontrou o logótipo projetado num edifício de Los Angeles, juntamente com um curto trecho de um vídeo de um caixão a arder.

Esse trecho, de acordo com utilizadores do Reddit, pode ser agora visto no Spotify ao escutar canções dos Foo FIghters como 'The Pretender'.

Esta quarta-feira, ficou igualmente a saber-se que os Foo Fighters serão os convidados musicais do próximo episódio do programa "Saturday Night Live", que será apresentado por Dave Chappelle.