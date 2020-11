Márcia, convidada do Posto Emissor, podcast da BLITZ, na passada semana, partilhou uma foto inesperada.

Nela, a cantora-compositora surge com o cantor Toy, a quem se refere como um “ícone”.



“Selfie com um ícone! Adoro o Toy de coração, que pessoa incrível! E este livro, ainda com tão pouco tempo de vida, já me aproximou de tanta gente!”, escreve Márcia no Instagram, referindo-se ao livro “As Estradas São Para Ir”, que acaba de editar.

Veja aqui a foto de Márcia com Toy:

Pode ouvir aqui o Posto Emissor com Márcia: