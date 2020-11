Paulo Gonzo é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, e em conversa com Luís Guerra e Lia Pereira, o artista percorre detalhadamente 45 anos de carreira recheados de episódios.

Revelando bom humor, Paulo Gonzo recorda os tempos de estudante de artes decorativas, os primeiros passos na música, as amizades com Zé Pedro e Rui Reininho, o dia em que Rui Veloso o interpelou na discoteca Jamaica, os dez anos em que foi gráfico e paginador do Expresso e as noites mal dormidas de uma vida com horas trocadas.

Recordações que envolvem o atual Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e estrelas da música internacional como Tina Turner ou Iggy Pop também passam por aqui.

O músico, que aproveitou para apresentar "Essencial", uma compilação com 3 inéditos, falou também sobre os concertos vindouros no evento Santa Casa Portugal: sobe ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, sexta-feira (dia 6), e do Campo Pequeno, em Lisboa, sábado (dia 7).

Os novos horários de concertos nos concelhos em confinamento parcial, os prolongados efeitos da pandemia na indústria musical e novos álbuns de Laura Veirs e Gary Olson (Ladybug Transistor) são outros temas de conversa.

A apresentação do 36º Posto Emissor está a cargo de Luís Guerra e a edição multimédia é de José Cedovim Pinto.

Sejam bem-vindos.