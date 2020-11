No mesmo dia em que os Estados Unidos procuraram eleger um novo presidente, Lana Del Rey anunciou o lançamento de um novo álbum.

A cantora norte-americana revelou que "Chemtrails Over the Country Club", o seu sétimo álbum de estúdio, só deverá sair na primavera de 2021 após ter sofrido alguns atrasos na produção do vinil.

Para além disso, Lana prometeu editar uma compilação de standards da música norte-americana por altura do Natal, sem no entanto revelar muitos detalhes. Sabe-se apenas que aí figurarão temas da cantora Patsy Cline.

A cantora partilhou, ainda, uma versão a capella do clássico 'You'll Never Walk Alone', canção de 1945 que se tornou no hino do Liverpool.

Abordando estas revelações, o website Consequence of Sound questionou o porquê de alguém "querer virar as atenções para si" no mesmo dia de uma das eleições presidenciais mais importantes da história do país.

Não é a primeira gaffe que Lana Del Rey comete este ano. Desde declarações consideradas racistas ao uso de uma máscara de rede, a cantora tem sido notícia pelas piores razões.