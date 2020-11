Luísa Sobral e Salvador Sobral anunciaram os seus primeiros concertos conjuntos.

Os espetáculos dos irmãos Sobral acontecerão no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a 7, 8 e 9 de dezembro, e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 21 e 22 do mesmo mês.

“As nossas vozes foram durante anos o eco uma da outra. Cantamos juntos desde que nos lembramos de cantar e a nossa infância foi passada a aperfeiçoar a arte das harmonias e de 'colar' as vozes ao ponto de parecerem uma só. Fomos crescendo e cada um foi trilhando o seu próprio caminho musical”, escrevem Luísa, de 33 anos, e Salvador, de 30.

Veja aqui o cartaz que anuncia os concertos, com uma foto dos irmãos em criança:

Apesar de já terem colaborado numerosas vezes - é de Luísa Sobral a canção 'Amar Pelos Dois', que na voz de Salvador Sobral valeu a Portugal, em 2017, a primeira vitória no Festival da Eurovisão -, estes serão os primeiros concertos que darão em conjunto.

“Este espetáculo vai ser uma viagem no tempo onde, através de canções e histórias, o público vai poder conhecer a nossa vida musical e fraternal mais a fundo. Vamos tocar aquelas canções que foram importantes para nós e que trazem memórias no avesso. Na verdade, vamos tocar tudo aquilo que nos apetecer porque vamos finalmente fazer o nosso concerto”, garantem os irmãos.



Os concertos começam às 20h e custam 20 euros em Lisboa e entre 10 euros e 20 euros no Porto.