Com o lançamento de "Letter to You", o seu novo álbum, Bruce Springsteen bateu um recorde histórico: tornou-se no primeiro artista da história da música a colocar um álbum no top 5 das tabelas de vendas em seis décadas diferentes.

"Letter to You" junta-se, assim, a discos como "Born to Run" (que alcançou o top 5 da Billboard em 1975), "Born in the U.S.A." (1984), "Human Touch" (1992), "Working on a Dream" (2009) e "Western Stars" (2019).

O disco, o 20º de Bruce Springsteen, vendeu pouco mais de 78 mil cópias na sua primeira semana, só nos Estados Unidos, e atingiu o 2º lugar da tabela de vendas. 18 mil dessas vendas foram em formato vinil, o que faz de "Letter to You" o segundo vinil mais vendido do ano, apenas atrás de "The Slow Rush", dos Tame Impala.