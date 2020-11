Joe Germanotta, pai de Lady Gaga, mostrou o seu apoio a Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos.

Este anúncio não só é contrário ao sentido de voto da sua filha, que declarou publicamente o seu apoio ao democrata Joe Biden, como tem um timing surpreendente: há poucos dias, Donald Trump atacou Lady Gaga, ameaçando contar “umas histórias” que sabe sobre a cantora.

Joe Germanotta mantém, no entanto, o apoio a Donald Trump, escrevendo no Twitter: “Talvez já tenham reparado que as minhas convicções políticas e espirituais são diferentes”. O empresário de 63 anos lembra ainda a importância da “liberdade de escolha”.

Entretanto, nos Estados Unidos prossegue a contagem dos votos das eleições presidenciais norte-americanas.