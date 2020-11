Lana Del Rey partilhou com os fãs uma versão de ‘You’ll Never Walk Alone’, o hino do clube de futebol inglês Liverpool.

Conhecida sobretudo pela versão de Gerry & the Pacemakers , gravada em 1963, a canção será incluída num novo documentário sobre o Liverpool, sobre o qual não se conhecem, por enquanto, outros pormenores.

No vídeo a preto e branco agora revelado, Lana Del Rey canta ‘You’ll Never Walk Alone’ a cappella.

Veja aqui a novidade da cantora norte-americana, que recentemente lançou um single novo, 'Let Me Love You Like A Woman', primeira amostra do álbum “Chemtrails Over The Country Club”, com edição prevista para 2021.