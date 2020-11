Os Grammys irão mudar o nome da categoria "Melhor Álbum - Músicas do Mundo", para evitar conotações com o período do colonialismo. Esta categoria passará, de agora em diante, a intitular-se "Melhor Álbum - Música Global".

Esta ação vem na sequência de uma outra realizada pelos Óscares, que mudaram o nome da categoria "Melhor Filme Estrangeiro" para "Melhor Filme Internacional".

Em comunicado, a Recording Academy, responsável pela entrega dos prémios Grammy, explicou que o objetivo desta mudança é "refletir uma categorização mais apropriada, que procura celebrar o alcance atual da música por todo o mundo".

"Ao longo do verão dialogámos com artistas, etnomusicólogos e linguistas de todo o mundo, que determinaram a existência de uma oportunidade para atualizar esta categoria para algo mais relevante, moderno e inclusivo".

O primeiro vencedor desta categoria, em 1992, foi Mickey Hart, com o álbum "Planet Drum". Desde então, tem sido dominada por artistas brasileiros, que já venceram este prémio por cinco vezes.