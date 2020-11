Eddie Vedder revelou o conselho secreto que deu a Bradley Cooper, durante a preparação que o ator fez para o papel enquanto cantor, no filme “Assim Nasce Uma Estrela”, de 2018.

Em entrevista ao radialista Howard Stern, o vocalista dos Pearl Jam confessou: “Passámos uns dias juntos, ele fez-me umas perguntas e eu disse-lhe coisas como: 'Vê bem se a guitarra te tapa sempre os tomates'”.

Questionado por Howard Stern sobre a importância desse pormenor, Eddie Vedder justificou: “Às vezes parece-me que as pessoas seguram na guitarra demasiado acima. Mais parece um babete”.



Na mesma entrevista, o norte-americano admite que não esperava muito do filme protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper.



“Há uns quantos filmes sobre surf, outros tantos sobre rock, e nenhum acerta. Confesso que quando ele me convidou para ver o filme, fui para lá a pensar em formas de lhe dizer [isso] de forma simpática. Estava um pouco nervoso. Mas quando vi o filme, fiquei maluco. Até estou arrepiado só de falar nisso”.