CONCERTOS

MANEL CRUZ

Teatro Maria Matos, Lisboa, 4 de novembro (20h30)



MOONSPELL

Pax Julia - Teatro Municipal de Beja, 6 de novembro



BENJAMIM

Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra, 6 de novembro (21h)



SANTA CASA PORTUGAL AO VIVO

Campo Pequeno, Lisboa, e Pavilhão Rosa Mota, Porto



Campo Pequeno, Lisboa

Jorge Palma, 6 de novembro

Paulo Gonzo, 7 de novembro

Plutónio, 8 de novembro

Carminho, 14 de novembro

Fernando Rocha, 15 de novembro

Branko, 20 de novembro

Rodrigo Leão, 21 de novembro

Richie Campbell, 22 de novembro

César Mourão, 27 de novembro

Mariza, 28 de novembro

Aurea, 30 de novembro

Os Quatro e Meia, 4 de dezembro

Camané e Mário Laginha, 5 de dezembro

David Carreira, 6 de dezembro

The Gift, 7 de dezembro

Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco, 8 de dezembro

Anjos, 11 de dezembro

Fernando Daniel, 12 de dezembro

Mishlawi, 13 de dezembro

Rui Veloso, 18 de dezembro



Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota

Paulo Gonzo, 6 de novembro

Aurea, 7 de novembro

Fernando Rocha, 8 de novembro

Jorge Palma 13 de novembro

Diogo Piçarra, 14 de novembro

Mafalda Veiga, 20 de novembro

Plutonio, 21 de novembro

Dino D'Santiago, 22 de novembro

Carminho, 27 de novembro

Rui Veloso, 28 de novembro

Camané e Mário Laginha, 30 de novembro

Amor Electro, 1 de dezembro

Richie Campbell, 4 de dezembro

David Carreira, 5 de dezembro

Fernando Daniel, 11 de dezembro

Xutos & Pontapés, 12 de dezembro

Mishlawi, 16 de dezembro

Moonspell, 17 de dezembro

Anjos, 18 de dezembro

Mariza, 19 de dezembro



2021:



DESCONCERTOS

Coliseu de Lisboa

24, 25, 26, 27 e 28 de fevereiro

THE 1975

Altice Arena, Lisboa, 6 de março



CUT COPY

Hard Club, Porto, 23 de março

Coliseu de Lisboa, 24 de março



YES

Campo Pequeno, 11 de abril



DIOGO PIÇARRA

Altice Arena, Lisboa, 20 de março



SWANS

Hard Club, Porto, 28 de março



MELANIE C

Capitólio, Lisboa, 28 de abril

SKUNK ANANSIE

Coliseu do Porto, 5 de maio

Coliseu de Lisboa, 6 de maio



GOD IS AN ASTRONAUT

Estúdio Time Out Lisboa, 16 de maio

Casa da Música, Porto,17 de maio



MICHAEL KIWANUKA

Campo Pequeno, Lisboa, 20 de maio

Super Bock Arena, Porto, 21 de maio



NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

Altice Arena, Lisboa, 24 de maio



GUNS N' ROSES

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

2 de junho



IDLES

Coliseu de Lisboa, 7 de junho



IRON MAIDEN

Estádio Nacional, Oeiras, 21 de junho



SIMPLE MINDS

Coliseu do Porto, 21 de junho

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de junho



ANDREA BOCELLI

Estádio Municipal de Coimbra, 26 de junho



TASH SULTANA

Coliseu de Lisboa, 6 de setembro



EVANESCENCE

Altice Arena, Lisboa, 9 de outubro



OPETH

Coliseu de Lisboa, 25 de outubro



THE BLACK CROWES

Campo Pequeno, Lisboa, 12 de novembro



BON IVER

Altice Arena, Lisboa, 18 de novembro

FESTIVAIS

2020



Rádio SBSR.FM Em Sintonia | Ao Vivo

Altice Arena, Lisboa, 18 e 19 de dezembro

Com Capitão Fausto, B Fachada, Papillon e muitos mais



RFM SOMNII: RÉVEILLON

Figueira da Foz

31 de dezembro, 1 e 2 de dezembro

2021:

ID NO LIMITS

Centro de Congressos do Estoril, 9 e 10 de abril

Confirmados: Rejjie Snow, Kelsey Lu, Coucou Chloe e Biig Piig, entre muitos outros



NORTH MUSIC FEST

Alfândega do Porto

De 20 a 22 de maio

Confirmados: Deftones, Moonspell, Bizarra Locomotiva, PAUS, Bed Legs, Paraguaii (21 de maio), The Script, The Waterboys, Lamb, Sensible Soccers, Keep Razos Sharp (22 de maio)



NOS PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto

De 10 a 12 de junho

10 de junho

Tyler, the Creator

Beck

FKA Twigs

Cigarettes After Sex

Mura Masa

Kim Gordon

DIIV

Koffee

Caroline Polachek

Georgia

Octo Octa b2b Eris Drew

Arnaldo Antunes

Black Midi

Throes + the Shine

Penelope Isles

Sherelle

David Bruno

Holy Nothing

Nídia

Arrogance Arrogance



11 de junho

Tame Impala

Pavement

Doja Cat

Chromatics

King Krule

Khruangbin

Bad Gyal

Jehnny Beth

Avalon Emerson

Rolling Blackouts Coastal Fever

Aurora Halal

Shellac

Special Request

100 Gecs

Okay Kaya

María José Llergo

Montanhas Azuis

Desire

D. Tiffany

Pile

Mvria



12 de junho

Gorillaz

Bad Bunny

Dinosaur Jr.

C. Tangana

Earl Sweatshirt

Little Simz

Paloma Mami

Jawbox

Pabllo Vittar

Jamila Woods

Yung Beef

Rina Sawayama

DJ Playero

Helado Negro

OM

Sangre Nueva

DJ Marcelle/Another Nice Mess

Mina & Bryte

Derby Motoreta's Burrito Kachimba

Dry Cleaning

Chico da Tina

DJ Firmeza



VOA HEAVY ROCK

Estádio Nacional, Oeiras

16 de junho: System of a Down, Killswitch Engage, Sepultura, Bizarra Locomotiva

17 de junho: Bring Me the Horizon, Crossfaith e Sylosis



ELECTRIC DAISY CARNIVAL

De 18 a 20 de junho

Praia da Rocha, Portimão



ROCK IN RIO LISBOA

Parque da Bela Vista, Lisboa

19, 20, 26 e 27 de junho

19 Junho

Palco Mundo

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher

20 Junho

Palco Mundo

Black Eyed Peas

Ivete Sangalo

David Carreira

26 Junho

Palco Mundo

Xutos e Pontapés

Duran Duran

A-ha

Bush

27 Junho

Palco Mundo

Post Malone

Jason Derulo

Anitta

HMB

Galp Music Valley

Bárbara Tinoco

GALP BEACH PARTY

Matosinhos

De 25 a 26 de junho



EDP COOL JAZZ

Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Julho 2021

2 de julho

John Legend



21 de julho

Yann Tiersen



24 de julho

Miguel Araújo com Rui Veloso como convidado especial

Tiago Nacarto com Bárbara Tinoco



25 de julho

Lionel Richie



27 de julho

Neneh Cherry

Kokoroko



28 de julho

Herbie Hancock



31 de julho

Jorge Ben Jor



AFRO NATION

Portimão, Algarve

De 1 a 3 de julho

Cartaz



SUMOL SUMMER FEST

Ericeira Camping

2 e 3 de julho

2 de julho de 2021

Palco Sumol

Burna Boy

SAINt JHN

Piruka

Mobbers

Palco Quiksilver

Spot (DJ Set)

Rita Maia (DJ Set)

ActivaSom + EnigmaCru (Live Act)

3 de julho de 2021

Palco Sumol

Trippie Redd

Eixo Norte-Sul com:

- Norte: Mundo Segundo, Maze, Ace, Deau, Virtus, DJ Guze e DJ Spot

- Sul: XEG, Chullage, Sir Scratch, Kappa Jotta, Deezy e DJ Big

Nenny

Phoenix RDC

LON3R JOHNY + Sippinpurp

RIOT

Palco Quiksilver

Mike El Nite (DJ Set)

Flaca (DJ Set)

Alcool Club (Live Act)



NOS ALIVE

Passeio Marítimo de Algés

De 7 a 10 de julho

7 de julho

Black Pumas

Fontaines D.C.



8 de julho

Red Hot Chili Peppers

Alt-J

War on Drugs

Nothing But Thieves

Seasick Steve

The Lumineers



9 de julho

Angel Olsen

Moses Sumney

Hobo Johnson and the Lovemakers

Sea Girls

Tom Misch



10 de julho

Da Weasel

Alec Benjamin

HAIM

Two Door Cinema Club

Caribou

Parcels

The Strokes

Faith No More

La Roux

Manel Cruz



ROLLING LOUD

Praia da Rocha, Portimão

De 6 a 10 de julho



A$SAP Rocky

Future

Wiz Khalifa



Cartaz completo



RFM SOMNI

Praia do Relógio, Figueira da Foz

De 9 a 11 de julho

Cartaz



SUPER BOCK SUPER ROCK

De 15 a 17 de julho

Meco

15 de julho

A$AP Rocky (palco Super Bock)

Jungle DJ set (palco Somersby)

16 de julho

Hot Chip (palco Super Bock)

Brockhampton (palco Super Bock)

Slow J (palco Super Bock)

Wire (palco EDP)

Goldlink (palco EDP)

Pedro de Tróia (Palco LG by Rádio SBSR )

17 de julho

Foals (palco Super Bock)

Kali Uchis (palco Super Bock)

Local Natives

Boy Pablo (palco EDP)

Son Lux (palco EDP)

Ganso (palco EDP)

MEO MARÉS VIVAS

Vila Nova de Gaia

De 16 a 18 de julho

Confirmados: Anitta e Liam Payne (a 17 de julho), Jessie J (18 de julho)



SUMMER OPENING

Funchal, Ilha da Madeira

16 e 17 e 23 e 14 de julho

Confirmados: Plutónio, Bispo, Deejay Telio, Plutonio e Slow J



FMM SINES

Sines

De 23 a 31 de julho



Confirmados: Dead Combo com Mark Lanegan, Lina_Raül Refree, Pongo, Ava Rocha, Cimafunk, Guiss Guiss Bou Bess, Lankum, Lavoisier + João Bento, Maria João & Carlos Bica Quarteto, Marina Satti & Fonés, Melingo, Muthoni Drummer Queen, Rizan Said e Third World



VAGOS METAL FEST

Quinta do Ega, em Vagos

De 29 a 31 de julho

29 julho

Dimmu Borgir

Trollfest

Unleash The Archers

Nekrogoblikon

The Ominous Circle

Uburen

Solar

Lyfordeath

30 julho

Testament

Harakiry For The Sky

Asphyx

Pitch Black

Alekto

Lecks Inc.

31 julho

Emperor

Kataklysm

Sotz'

Arsea

Apotropaico

Veneno Califórnia



MEO SUDOESTE

Zambujeira do Mar

De 3 a 7 de agosto



Confirmados: Bad Bunny e Profjam (4 de agosto), Meduza (5 de agosto), Major Lazer, Meduza e Deejay Telio (5 de agosto), Ozuna e Melim (6 de agosto), Timmy Trumpet e Bispo (6 de agosto)



DOURO ROCK

Peso da Régua

De 5 a 7 de agosto

Confirmados: GNR



NEOPOP

Viana do Castelo

De 11 a 14 de agosto



BONS SONS

Cem Soldos, Tomar

De 12 a 15 de agosto



O SOL DA CAPARICA

Parque Urbano da Costa da Caparica

De 12 a 15 de agosto



12 de agosto: Mão Morta e Moonspell

13 de agosto: Anselmo Ralph, Plutónio, ProfJam e Rui Orlanda

14 de agosto: Diogo Piçarra, HMB e Pablo Martins



VODAFONE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura

De 18 a 21 de agosto



Confirmados

Pixies

Idles

Jarvis Cocker

Tommy Cash

Princess Nokia

Slowthai

BadBadNotGood

Alex G

Beabadoobee

Woods

Viagra Boys

Squid

Floating Points (live)

Mall Gra

Haai

Mão Morta

Mac DeMarco

L'Impératrice

The Comet Is Coming

Nu Guinea (live band)

Yellow Days

Yves Tumor & Its Band



EDP VILAR DE MOUROS

Vilar de Mouros

De 26 a 28 de agosto

26 de agosto

Placebo

Suede

27 de agosto

Limp Bizkit

Hoobastank

Tara Perdida

28 de agosto

Iggy Pop

Bauhaus

Wolfmother

The Legendary Tigerman

SUPER BOCK EM STOCK

Várias salas em Lisboa, 19 e 20 de novembro