Kanye West partilhou com os seus seguidores que irá votar pela primeira vez - hoje, nas eleições presidenciais norte-americanas.

“Deus é tão bondoso”, escreveu Kanye West no Twitter. “Hoje vou votar pela primeira vez na vida e logo em alguém em quem confio plenamente... eu”.

Apesar de estar presente nos boletins de voto de apenas alguns estados, Kanye West não desistiu da sua candidatura à Casa Branca.

A poucas horas do fecho das urnas, o rapper prometeu acabar com a fome e a falta de habitação, caso seja eleito Presidente dos Estados Unidos, e na semana passada publicou um anúncio de duas páginas no New York Times, no qual se podia ler: “Querido futuro, ainda acredito em ti”; nele, o músico comprometia-se a construir “uma América melhor”.