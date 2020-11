Patti Smith surpreendeu hoje quem passava numa rua de Nova Iorque, cantando o hino de 1988, 'People Have the Power', com o seu colaborador de longa data, Lenny Kaye.



"Vou tirar a máscara, porque não consigo cantar de máscara. Mas depois volto a pô-la", explica Patti Smith, antes de começar a cantar.



No final, a lenda do punk apela diretamente ao voto - recorde-se que hoje, 3 de novembro, se realizam as eleições presidenciais norte-americanas.

Veja aqui o vídeo de Patti Smith a cantar na rua: