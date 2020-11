Num dos seus últimos comícios antes das eleições, Donald Trump contou com a presença do rapper Lil Pump, que nas redes sociais havia expressado o seu apoio ao atual presidente.

Em Grand Rapids, no estado do Michigan, Trump convidou Lil Pump a subir ao palco, chamando-lhe "uma das grandes superestrelas do mundo".

No entanto, o presidente enganou-se no nome artístico do rapper, chamando-lhe "Lil Pimp", antes de se corrigir. "Adoro a tua sonoridade, adoro a tua música", garantiu.

Veja o vídeo: