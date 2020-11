7 mil milhões de 'views' já não chegam para fazer de 'Despacito', fenómeno de 2017, o vídeo mais visto de sempre no YouTube.

A canção de Luis Fonsi e Daddy Yankee foi ultrapassada esta semana por uma outra canção: trata-se de 'Baby Shark', a dança infantil sul-coreana que chegou ao YouTube em junho de 2016. Com um número ligeiramente acima da cifra de 'Despacito', a melodia viral que faz as delícias dos mais pequenos em todo o mundo é agora o vídeo mais visto na plataforma.

No que a vídeos musicais diz respeito, abaixo de 'Despacito' estão 'Shape of You', de Ed Sheeran (5 mil milhões) e 'See You Again', de Wiz Khalifa com Charlie Pueth (4,7 mil milhões de visualizações).