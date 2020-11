Os equipamentos culturais, situados nos 121 concelhos de Portugal continental, sujeitos ao confinamento parcial, a partir de quarta-feira, 4 de novembro, passam a encerrar às 22h30, segundo a Resolução de Conselho de Ministros, hoje publicada em Diário da República.



A resolução, publicada em suplemento na I Série, declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença covid-19, e estabelece, entre as "medidas especiais" aplicáveis aos 121 municípios com mais restrições, que os equipamentos culturais "devem encerrar às 22h30".



Teatros, cinemas, salas de concerto surgem assim, à semelhança de "estabelecimentos de restauração e similares", com horário alargado em mais 30 minutos, como exceções à imposição de fecho às 22h00, aplicada a "estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços", assim como os que "se encontrem em conjuntos comerciais".



Para equipamentos culturais, incluindo museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos, e para iniciativas, como espetáculos ou outros eventos, em recintos fechados ou ao ar livre, a resolução retoma as orientações da Direção-Geral da Saúde, publicadas em maio, com o "Plano de Desconfinamento" do Governo.



Na sequência destas novas indicações, Manel Cruz, que esta quarta-feira, 4 de novembro, toca no Teatro Maria Matos, em Lisboa, anunciou que o concerto que tinha anunciado para as 21h30 começará às 20h30. Quanto à primeira sessão, marcada para as 18h30, não se realizará. Quem já tiver bilhete para esta sessão poderá marcar presença na sessão das 20h30, bastando para tal comparecer na bilheteira do Teatro Maria Matos até 20 minutos antes do início do espetáculo (até às 20h10). Também é possível pedir o reembolso do bilhete da sessão das 18h30, a partir de 6 de novembro.



“Lamentamos esta situação e as alterações comunicadas, mas esta limitação horária agora tornada conhecida não nos deixou outra alternativa. Obrigado a todos os que continuam a apoiar-nos, a apoiar a música e os artistas portugueses, e a confiar em nós!”, pode ler-se no Facebook de Manel Cruz.



Pela mesma razão, Benjamim, que acaba de lançar o álbum “Vias de Extinção”, comunicou que o seu concerto no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, a 6 de novembro, começará às 21h, em vez de às 21h30.



Também a Casa das Artes de Famalicão anunciou que o concerto de Tainá, a 6 de novembro, começará às 20h45.



A higienização de superfícies e instalações, o distanciamento físico, o uso de máscara, a desinfeção das mãos, a criação de sentidos de entrada e de saída, a limitação do acesso a espaços exíguos, a eliminação ou a redução do cruzamento de visitantes, em zonas de estrangulamento, são de novo especificadas no diploma.



Nos restantes concelhos, os estabelecimentos culturais são também exceção ao horário limite de fecho às 23h00, salvo quando fixado pela autarquia.



Com Lusa