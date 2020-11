“Se a América se lembrar/De carregar no tal botão/Que o mundo dure ao menos até ao fim/Do dia da procissão”. Assim canta Miguel Araújo em 'Dia da Procissão', a sua nova canção, que conta com a participação de António Zambujo, o amigo e colaborador com quem em 2016 bateu o recorde de concertos nos coliseus de Lisboa e Porto.

Conheça aqui a canção, cuja letra tem ainda menções a saias da Zara ou a êxitos como 'I Will Survive', de Gloria Gaynor, ou 'Mambo Number 5', de Lou Bega. O vídeo foi realizado por Vasco Mendes.