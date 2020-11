O rapper Travis Scott, que está anunciado para a edição de 2021 do festival Rolling Loud, que acontecerá na Praia da Rocha, no Algarve, em julho, apagou a sua conta do Instagram depois de os seus seguidores terem troçado do seu disfarce de Halloween.

Para essa ocasião festiva, o norte-americano decidiu mascarar-se de Batman. Mas a cor do fato (castanho) e alguns acrescentos não presentes no figurino original do super-herói geraram a chacota.

Travis Scott, um dos rappers mais populares da sua geração, parece não ter gostado da reação e decidiu apagar a sua conta no Instagram.

Porém, a sua fatiota de Batman ainda pode ser vista aqui: