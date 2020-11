Para Kanye West, houve um vencedor entre todas as celebridades que este ano não deixaram de se mascarar no Halloween: The Weeknd.

O cantor e produtor canadiano vestiu-se de Sherman Klump, personagem de Eddie Murphy no filme "O Professor Chanfrado". "Sem dúvida o melhor fato de Halloween", escreveu Kanye.

Veja aqui: