O concerto do rapper Rod Wave no passado sábado em Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, terminou de forma abrupta após um colapso do palco.

O buraco que se abriu "engoliu" várias pessoas que se aglomeravam em palco, num evento que teve lugar no pavilhão de uma instituição de ensino da cidade. O rapper foi uma das pessoas atingidas pelo colapso do palco, mas encontra-se bem e usou as redes sociais para desdramatizar o incidente. Há vídeos do aparatoso acidente, que não deixa vítimas graves a registar.