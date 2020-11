Morreu o ator Eddie Hassell, aos 30 anos. De acordo com o seu representante, Hassell foi assassinado na manhã de domingo, durante um aparente carjacking.

O ator era sobretudo conhecido pelos seus papéis em filmes como "The Kids Are All Right" e em séries como "Surface". "The Kids Are All Right" chegou a ser nomeado para um Óscar de Melhor Filme, em 2010.

Ao longo da sua carreira, Hassell participou ainda em programas como "Jimmy Kimmel Live!", "Ossos" e "Southland", e em filmes como "Jobs", biopic sobre Steve Jobs, e "Bomb City".