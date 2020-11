Em entrevista à revista Q, Slash escolheu aquelas que considera serem as 20 melhores "guitarradas" de sempre.

Desta lista, replicada pela Far Out, fazem parte vários clássicos da história do rock, como 'Machine Gun', de Jimi Hendrix, 'Walk This Way', dos Aerosmith ou 'Cocaine', de Eric Clapton.

Também há, claro, escolhas mais ou menos surpreendentes - como 'Fly To The Rainbow', dos Scorpions. Confira aqui a lista:

‘Machine Gun’ – Jimi Hendrix

‘No Quarter’ – Led Zeppelin

‘Nobody’s Fault’ – Aerosmith

‘Walk This Way’ – Aerosmith



‘Cause We’ve Ended As Lovers’ – Jeff Beck

‘I Aint Superstitious’ – Jeff Beck

‘Rock My Plimsoul’ – Jeff Beck

‘Purple Haze’ – Jimi Hendrix



‘All Along The Watchtower’ – Jimi Hendrix

‘Running With The Devil’ – Van Halen

‘Gonna Raise Hell’ – Cheap Trick

‘Cocaine’ – Eric Clapton



‘Layla’ – Derek & The Dominoes

‘Shapes Of Things To Come’ – Gary Moore

‘Rock Bottom’ – UFO

‘Fly To The Rainbow’ – Scorpions



‘The Thrill Is Gone’ – B.B. King

‘Johnny B. Goode’ – Chuck Berry

‘Burn’ – Deep Purple

‘Wheels Within Wheels’ – Rory Gallagher