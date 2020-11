Antes de se tornar numa grande estrela do metal, fruto do seu trabalho nos Suicidal Tendencies e nos Metallica, Robert Trujillo foi um jovem ator, figurando num episódio da série "Chips".

O programa, sobre as aventuras de dois agentes da California Highway Patrol, teve em 1982 um episódio baseado nos Kiss, que contou com a performance de Trujillo. À altura, o baixista tinha 18 anos.

Este foi o papel de maior relevo de Trujillo, mas não o único. Em 1978, participou no filme "House Calls", com Walter Matthau, Glenda Jackson e Art Carney. E, em 1980, teve o seu primeiro papel com falas em "Scout's Honor", filme com Gary Coleman.