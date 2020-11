Paul McCartney teme que a pandemia da Covid-19 o impeça de voltar aos palcos.

O ex-Beatle, que se prepara para lançar um novo álbum a solo, afirmou à BBC que já pensou na possibilidade de não voltar a tocar ao vivo.

"Penso no concerto que dei em Los Angeles, no ano passado, e só me ocorre: e se tiver sido o último?", disse.

McCartney guarda, no entanto, alguma esperança no futuro: "Seria fantástico estar no meio de uma multidão, sem preocupações, e poder ouvir uma banda ao vivo, ou ser uma banda ao vivo. Faço figas para que aconteça", acrescentou.