"Não há nada de positivo na covid, não há nada de positivo na porcaria desta fase, a não ser: vamos saber mais no fim", defende Márcia no episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. "Nós passamos momentos difíceis. Este está a ser um deles, coletivo, chato para caraças".

A artista acrescenta também que temos de nos proteger. "Esta coisa das máscaras agora instituiu-se e temos de ter porque é perigoso, de facto, não ter. E já se percebeu que isto nos protege. A máscara protege-nos, por isso vamos usar, vamo-nos adaptar", diz, "eu acho é que nós temos uma grande capacidade de adaptação e isso é que faz com que estejamos vivos, ainda hoje, como espécie".

Para ouvir no podcast Posto Emissor a partir dos 35 minutos e 47 segundos:

