Uma canção composta por um antigo professor de música, hoje com 80 anos e a sofrer de Alzheimer, chegou ao primeiro lugar do top britânico de singles nas lojas iTunes e Amazon.

Paul Harvey compôs a canção em torno de quatro notas que o seu filho, Nick, lhe sugeriu ao piano.

O vídeo desse momento tornou-se viral e a canção foi editada de forma oficial, com os lucros a reverterem para a Alzheimer's Society e para a Music for Dementia. Chama-se 'Four Notes – Paul’s Tune'. À agência PA, o filho afirma que tanto ele como o pai estão "abismados" pelo feito. "O meu pai está a ser definido pela sua música e não pela sua demência", declarou Nick Harvey. "Quando lhe contei, ele achou que eu estava a gozar com ele", acrescentou.

A importância da música na terceira idade, especialmente em situações de doença degenerativa, é enfatizada. "Quando o meu pai se senta ao piano, é como se um brilho regressasse aos seus olhos e ele voltasse [a ser quem era], concluiu.

Veja aqui o vídeo do momento:

Ouça a versão completada com a orquestra da BBC Philarmonic, que tem encontrado os lugares cimeiros das tabelas de vendas digitais: