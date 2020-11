O YouTube é, para muitos, o meio principal de se ouvir música. Sendo uma plataforma de partilha de vídeos, é natural que boa parte do seu conteúdo seja composto por videoclips.

No entanto, nem todos estes vídeos musicais atingem um estatuto invejável: o de mais de mil milhões de visualizações. O último a ultrapassar essa meta foi o vídeo para 'I Will Always Love You", de Whitney Houston.

No topo da lista está o êxito 'Despacito', que já ultrapassou os sete mil milhões de visualizações - sendo que, em todo o planeta, habitam cerca de 7,5 milhões de pessoas. Confira aqui a lista dos videoclips mais vistos de sempre no YouTube:

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - 'Despacito' (7 mil milhões de visualizações)

Ed Sheeran - 'Shape Of You' (5 mil milhões)

Wiz Khalifa feat. Charlie Puth - 'See You Again' (4,7 mil milhões)

Mark Ronson feat. Bruno Mars - 'Uptown Funk' (3,9 mil milhões)

PSY - 'Gangnam Style' (3,8 mil milhões)

Justin Bieber - 'Sorry' (3,3 mil milhões)

Maroon 5 - 'Sugar' (3,3 mil milhões)

Katy Perry - 'Roar' (3,1 mil milhões)

Ed Sheeran - 'Thinking Out Loud' (3,1 mil milhões)

OneRepublic - 'Counting Stars' (3 mil milhões)